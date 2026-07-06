В Донецке провели чемпионат по бильярдному спорту. Фото: Минспорта ДНР

В Донецке завершился чемпионат Республики по бильярдному спорту. «Динамичная пирамида» собрала на одной площадке сильнейших бильярдистов. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма ДНР.

На соревнованиях побывал советник министра спорта и туризма ДНР Иван Луговской. Он вручил благодарность выдающемуся спортсмену Ростиславу Гузову.

- Совсем недавно Ростислав одержал блестящую победу на Кубке Мира, а ранее неоднократно становился победителем и призером всероссийских соревнований, - уточнили в Минспорта ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике для спортсменов провели мастер-класс по пара-каратэ. Для ребят это новая дисциплина, но уже успела вызвать неподдельный интерес.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке прошел первый фиджитал-турнир, объединивший киберспорт и реальные состязания. Мероприятие приурочили к 50-летию первого Главы ДНР Александра Захарченко.

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