Для спортсменов ДНР провели мастер-класс по пара-каратэ. Фото: ТГ/Швец

В Донецкой Народной Республике для спортсменов провели мастер-класс по пара-каратэ. Для ребят это новая дисциплина, но уже успела вызвать неподдельный интерес. Об этом сообщил министр спорта ДНР Максим Швец.

Он добавил, что Республику с рабочим визитом посетил председатель Паралимпийского комитета Тульской области и директор Центра адаптивных видов спорта Артур Белошенко.

- В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества, направленные на развитие адаптивного спорта в Донецкой Народной Республике, - рассказал Швец.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Донецка в спортивном комплексе «Спарта» открылся обновленный игровой зал. Спорткомплекс был построен еще в 1973 году, но до сих пор остается одним из самых знаковых спортивных объектов города.

Кроме того, Швец сообщил, что в регионе будут развивать настольный теннис.

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