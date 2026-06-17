Министр спорта ДНР сообщил, что в Республике будут развивать настольный теннис. Фото: МАКС/Швец

Министр спорта ДНР Максим Швец сообщил, что в Донецкой Народной Республике будут и дальше активно развивать настольный теннис. Об этом он сообщил по итогам визита Кубка ДНР.

- Получил огромное удовольствие от просмотра игр. Особо хочу отметить Владимира Бобровникова и Марьяну Березневу, которые стали обладателями переходящих Кубков по настольному теннису среди мужчин и женщин соответственно, - рассказал Швец.

Он поблагодарил спортсменов за яркие игры и незабываемые эмоции.

Ранее сообщалось, что жители Мариуполя все активнее включаются в спортивные занятия на свежем воздухе. Большой популярностью пользуется муниципальный проект «Народный тренер», который реализуется совместно с местным отделением партии «Единая Россия».

Кроме того, о развитии спорта в регионе рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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