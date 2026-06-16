Недавно в парке имени Гурова опытный тренер Наталья Золотухина провела фитнес‑занятие для женщин. Фото: МАХ/Кольцов

Жители Мариуполя все активнее включаются в спортивные занятия на свежем воздухе. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

Большой популярностью пользуется муниципальный проект «Народный тренер», который реализуется совместно с местным отделением партии «Единая Россия». Все больше горожан присоединяются к бесплатным тренировкам.

Недавно в парке имени Гурова опытный тренер Наталья Золотухина провела фитнес-занятие для женщин разных возрастов. Участницы выполнили комплекс упражнений на укрепление мышц и улучшение общего самочувствия, используя фитнес-ленты.

Помимо групповых фитнес-тренировок, мариупольцы с энтузиазмом занимаются и другими видами спорта: играют в мини-футбол, волейбол и баскетбол, выполняют силовые упражнения на уличных тренажерах, а также делают утреннюю зарядку на свежем воздухе.

Значительный вклад в развитие массового спорта вносят партпроекты «Единой России» «Выбор сильных» и «Детский спорт». К новому учебному году в Мариуполе появятся три сертифицированные площадки для сдачи норм комплекса ГТО. Кроме того, в Республике стартовала акция «Спортивный Донбасс», инициированная Главой ДНР Денисом Пушилиным при поддержке «Единой России».

Все эти инициативы, по словам Антона Кольцова, помогают формировать культуру здорового образа жизни среди населения.

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