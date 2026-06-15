В акции «Спортивный Донбасс» уже приняли участие более 35 тысяч жителей ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

За две недели в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие уже более 35 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Во всех муниципалитетах региона проводятся различные мероприятия. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Программа была насыщена яркими физкультурными и оздоровительными событиями для детей, молодежи, взрослых и людей пожилого возраста. Знаменитые спортсмены провели для всех желающих мастер классы по триатлону, волейболу и легкой атлетике, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что также при поддержке «Единой России» прошли турниры в Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе ко Дню России в помещении шахматного клуба провели турнир по настольному теннису. Все участники турнира в приморском городе ДНР продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство и волю к победе.

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