Ко Дню России в Мариуполе провели турнир по настольному теннису. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе ко Дню России в помещении шахматного клуба провели турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

- Такие соревнования подтверждают объединяющую силу спорта, где рады каждому вне зависимости от возраста и уровня квалификации, - говорят организаторы.

Они также добавили, что все участники турнира продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство и волю к победе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел мастер-класс по волейболу для спортсменов с нарушениями слуха. Спортивное мероприятие прошло на стадионе «Олимп». Мастер-класс провел мастер спота по волейболу Дмитрий Мельник.

Кроме того, сообщалось, что юные каратисты из Мариуполя привезли из Тулы больше двух десятков наград. На XI Всероссийских и Международных соревнованиях по всестилевому каратэ в составе сборной ДНР выступили трое воспитанников спортивной школы «Атлетик».

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