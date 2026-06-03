Открытое первенство по греко-римской борьбе прошло в Мариуполе

В Мариуполе прошло открытое первенство спортивной школы «Олимпия» по греко-римской борьбе. Соревнования, которые прошли в спорткомплексе «Стимул» собрали юных борцов разных возрастных категорий: от 2012 до 2018 годов рождения.
- Триумфаторами турнира стали представители спортивной школы «Олимпия», завоевавшие в общей сложности 65 наград, - рассказали в Администрации Мариуполя.
А в спортшколе «Олимпия» добавили, что у юных жителей города наблюдается рост интереса к греко-римской борьбе.
Ранее сообщалось, что спортсмены Донецкой Народной Республики завоевали медали на пути к Первенству России по грэпплингу.
Кроме того, сообщалось, что спортсмены из Мариуполя завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу, которые прошли в Одинцове Московской области. Воспитанники спортивной школы «Фаворит» продолжают делать успехи.
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