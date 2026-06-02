Спортсмены ДНР завоевали медали на пути к Первенству России по грэпплингу

Соревнования в Майкопе стали ключевым этапом отбора на предстоящее Первенство России. Фото: ТГ/Швец

В Майкопе завершилось Первенство Южного федерального округа по спортивной борьбе, собравшее на татами лучших молодых атлетов в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг ги. Эти соревнования стали ключевым этапом отбора на предстоящее Первенство России, которое состоится в Уфе в конце июня. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

На протяжении нескольких дней более 900 юных спортсменов из 9 регионов соревновались в силе и упорстве. Жесткая конкуренция на ковре только подогревала интерес к поединкам, ведь каждый участник стремился доказать свое превосходство.

Сборная ДНР представила своих воспитанников в обеих дисциплинах, и результаты превзошли все ожидания. Никита Степаненко завоевал одну золотую и одну серебряную медаль, Ева Васильева стала обладательницей золотой и бронзовой наград, а Аким Голда пополнил копилку команды серебряной медалью.

- Теперь лучшие из лучших отправятся защищать честь Республики на Первенстве России. Желаю им новых побед! - прокомментировал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дзюдоистки из ДНР завоевали две бронзовые медали на чемпионате в Майкопе

Анна Хилобок и Анастасия Крылова из ДНР отобрались на чемпионат России (подробнее)