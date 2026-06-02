НовостиОбщество2 июня 2026 14:45

Спортсмены из Мариуполя завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу

Воспитанники спортивной школы «Фаворит» из Мариуполя продолжают делать успехи
Данил АРМЕЕВ
Спортсмены из Мариуполя завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу. Фото: Администрация Мариуполя

Спортсмены из Мариуполя завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу, которые прошли в Одинцове Московской области. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Мариуполь достойно представили воспитанники тренера-преподавателя по кикбоксингу Дениса Сингура из спортивной школы «Фаворит». Так, Полина Лямина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «лоу-кик», а Антон Кутана стал серебряным призером соревнований в дисциплине «К1», - рассказали в Администрации городского округа.

Воспитанники спортивной школы «Фаворит» продолжают делать успехи.

Ранее сообщалось, что дзюдоистки из Донецкой Народной Республики завоевали две бронзовые медали на чемпионате ЮФО, который проходил в Майкопе Республика Адыгея.

Кроме того, сообщалось, что спортсмены из Мариуполя продемонстрировали блестящие результаты на открытом турнире ДНР по муай-тай, который прошел в селе Урзуф. Команда города завоевала 12 золотых медалей.

