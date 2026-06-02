Спортсмены из Мариуполя завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу, которые прошли в Одинцове Московской области. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Мариуполь достойно представили воспитанники тренера-преподавателя по кикбоксингу Дениса Сингура из спортивной школы «Фаворит». Так, Полина Лямина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «лоу-кик», а Антон Кутана стал серебряным призером соревнований в дисциплине «К1», - рассказали в Администрации городского округа.

Воспитанники спортивной школы «Фаворит» продолжают делать успехи.

Ранее сообщалось, что дзюдоистки из Донецкой Народной Республики завоевали две бронзовые медали на чемпионате ЮФО, который проходил в Майкопе Республика Адыгея.

Кроме того, сообщалось, что спортсмены из Мариуполя продемонстрировали блестящие результаты на открытом турнире ДНР по муай-тай, который прошел в селе Урзуф. Команда города завоевала 12 золотых медалей.

