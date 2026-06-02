Дзюдоистки из ДНР завоевали две бронзовые медали на чемпионате в Майкопе

Дзюдоистки из Донецкой Народной Республики завоевали две бронзовые медали на чемпионате ЮФО, который проходил в Майкопе Республика Адыгея. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма ДНР.
- В весовой категории до 52 кг третьей стала Анна Хилобок, а в весовой категории до 63 кг бронзовая награда в активе Анастасии Крыловой, - рассказали в Минспорта ДНР.
Там добавили, что девушки отобрались на чемпионат России.
Ранее сообщалось, что донецкие артистки покорили фестиваль циркового искусства в Саратове. Они стали обладательницами золотой короны.
Кроме того, сообщалось, что яркую победу одержал спортсмен из Донецкой Народной Республики на Первенстве Европы по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг ноу-ги, которое проходит в Ереване (Армения). Никита Степаненко, представляющий ДНР в составе сборной России, стал обладателем золотой медали в весовой категории до 100 кг.
