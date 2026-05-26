Спортсмен из ДНР стал чемпионом Европы по грэпплингу ноу-ги

Никита Степаненко одержал досрочные победы во всех схватках, принеся сборной России золотую медаль. Фото: ТГ/Швец

Яркую победу одержал спортсмен из Донецкой Народной Республики на Первенстве Европы по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг ноу-ги, которое проходит в Ереване (Армения).

Никита Степаненко, представляющий ДНР в составе сборной России, стал обладателем золотой медали в весовой категории до 100 кг среди спортсменов возрастом 14-15 лет. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

По его словам, Никита продемонстрировал высочайший уровень подготовки, досрочно завершив все свои поединки.

- Поздравляю! Так держать! - обратился министр к юному чемпиону. - А мы продолжаем следить за выступлениями нашей сборной и болеем за наших!

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону провели турнир по грэпплингу в честь героев батальона «Спарта». Более 600 спортсменов из семи регионов России приняли участие в соревнованиях, посвященных памяти Владимира Жоги и Арсена Павлова.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воспитанница школы «Локомотив» из ДНР взяла золото на Всероссийском пони-форуме

Спортсменка из Макеевки соревновалась на незнакомых лошадях, что сделало ее успех еще более весомым (подробнее)