В Ростове-на-Дону провели турнир по грэпплингу в честь героев батальона «Спарта»

Свое мастерство показали более 600 спортсменов разных возрастов из семи регионов России. Фото: ТГ/Жога

В Ростове-на-Дону состоялся масштабный турнир по грэпплингу, посвященный памяти героев легендарного батальона «Спарта». На мероприятии присутствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, который ранее командовал данным подразделением.

Грэпплинг - это динамичный вид единоборств, сочетающий в себе техники джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы. Турнир в формате NO-GI (без кимоно) был посвящен памяти командиров батальона «Спарта» Владимира Жоги и Арсена Павлова.

Соревнования собрали внушительное число участников - более 600 спортсменов всех возрастов. Среди них были представители семи регионов России, включая Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградскую и Воронежскую области, а также Луганскую и Донецкую Народные Республики. Организатором турнира выступил ростовский фонд «Пересвет».

Артем Жога, обращаясь к участникам и гостям турнира, подчеркнул важность сохранения памяти о героях.

- Мне, как отцу и боевому товарищу, очень важно, что память о Героях ополчения и специальной военной операции жива по всей стране: в их честь открывают памятники, парты в школах, пишут стихи, проводят турниры, - отметил он.

Полпред также выразил восхищение уровнем патриотизма среди молодежи, продемонстрировавшей свои силы и спортивное мастерство на турнире.

- Володя и Арсен были именно такими: всегда приходили на помощь родной земле и всем, кто нуждался в их сильном плече, были опорой и защитниками всего Донбасса, - добавил Жога, сравнивая нынешнее поколение спортсменов с героями, чью память почтили на турнире.

Полпред поблагодарил организаторов за проведение спортивного мероприятия.

- Уверен, что чем больше для молодежи будет правильных примеров в жизни и спорте, тем светлее будет будущее России, - заявил он.

