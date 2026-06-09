В Мариуполе провели мастер-класс по волейболу для спортсменов с нарушением слуха. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе прошел мастер-класс по волейболу для спортсменов с нарушениями слуха. Спортивное мероприятие прошло на стадионе «Олимп». Об этом сообщили в Администрации городского округа.

Мастер-класс провел мастер спота по волейболу Дмитрий Мельник.

- Главная цель данного мероприятия - полноценная интеграция глухих и слабослышащих спортсменов Мариуполя в общее спортивное и культурное пространство Российской Федерации. Мы стремимся повысить их спортивное мастерство и содействовать всесторонней социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья через адаптивный спорт, - рассказал Мельник.

Ранее сообщалось, что юные каратисты из Мариуполя привезли из Тулы больше двух десятков наград. На XI Всероссийских и Международных соревнованиях по всестилевому каратэ в составе сборной ДНР выступили трое воспитанников спортивной школы «Атлетик».

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе появится три сертифицированные площадки ГТО.

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