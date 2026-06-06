В Мариуполе появится три сертифицированные площадки ГТО. Фото: ТГ/Швец

В Мариуполе перед началом учебного года появится три сертифицированные площадки ГТО. Они станут центрами притяжения для школьников, студентов и всех, кто стремится к здоровому образу жизни. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Они будут способствовать не только физическому развитию, но и воспитанию таких важных качеств, как целеустремленность, дисциплина и командный дух, - добавил Кольцов.

Он напомнил, что в 2026 году в приморском городе ДНР уже открыли доступ к двум стадионам спортивного комплекса «Лидер» и плавательному бассейну спортшколы «Фаворит».

Ранее сообщалось, что в ДНР состоялось вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Серьезную подготовку и целеустремленность продемонстрировали свыше 30 человек в возрасте от шести лет и старше, став полноправными обладателями престижной награды.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытое первенство по греко-римской борьбе прошло в Мариуполе

Соревнования в спортивном комплексе «Стимул» в Мариуполе собрали юных борцов разных возрастных категорий (подробнее)