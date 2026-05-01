Более 30 жителей ДНР стали обладателями золотого знака отличия ГТО

Знак ГТО - это не просто награда за силу и выносливость, а символ характера, дисциплины и воли к победе. Фото: ТГ/Швец

В ДНР состоялось вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Серьезную подготовку и целеустремленность продемонстрировали свыше 30 человек в возрасте от шести лет и старше, став полноправными обладателями престижной награды. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Глава спортивного ведомства подчеркнул, что получение знака ГТО является гораздо большим, чем просто демонстрация физической силы и выносливости.

- Это символ характера, дисциплины и воли к победе. Поздравляю каждого! Молодцы! - отметил Максим Швец.

Напомним, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» призван способствовать укреплению здоровья населения, развитию массового спорта и повышению уровня физической подготовленности граждан. Жители ДНР проявляют все больший интерес к ГТО.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

