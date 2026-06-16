Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о развитии спорта в Республике. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании рассказал о развитии спорта в Республике. По его словам, в регионе впервые реализуют программу «Земский тренер» для сокращения дефицита кадров в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек.

- Продолжаем строить спортивную инфраструктуру. Сейчас в работе четыре крупных объекта: два в Донецке, и по одному в Макеевке и Мариуполе. Завершили монтаж трех ФОКов - в Ждановке, Амвросиевке и Снежном, - рассказал Пушилин.

Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса строят в Куйбышевском районе Донецка и Комсомольском.

Ранее сообщалось, что за две недели в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие уже более 35 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Во всех муниципалитетах региона проводятся различные мероприятия.

Кроме того, сообщалось, что городской этап Республиканского конкурса спортивных семей прошел в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростислав Гузов из ДНР стал чемпионом России по бильярдному спорту

В Сургуте завершился Чемпионат России по свободной пирамиде среди мужчин (подробнее)