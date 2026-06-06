Ростислав Гузов из ДНР стал чемпионом России по бильярдному спорту. Фото: Федерация бильярдного спорта ДНР

Бильярдист из Донецкой Народной Республики Ростислав Гузов стал чемпионов России по бильярдному спорту. Этот титул он получил по итогам чемпионата России по свободной пирамиде среди мужчин, который завершился в Сургуте.

- Пройдя через невероятно сильную сетку и оставив позади лучших игроков страны, Ростислав поднялся на высшую ступень пьедестала и завоевал звание чемпиона России, - рассказали в Федерации бильярдного спорта ДНР.

Там пожелали спортсмену новых титулов, ярких матчей и больших побед.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе перед началом учебного года появится три сертифицированные площадки ГТО. Они станут центрами притяжения для школьников, студентов и всех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР стартовал месячник спорта «Спортивный Донбасс».

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