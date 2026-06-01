В ДНР стартовал месячник спорта «Спортивный Донбасс».

В Донецкой Народной Республике стартовал месячник спорта «Спортивный Донбасс». Стартовым мероприятием стал футбольный матч, в котором приняли участие Министерство здравоохранения ДНР, Министерство образования и науки ДНР, а также Министерство молодежной политики ДНР.

- С коллегами, руководителями Министерств - Константином Масниковым, Олегом Трофимовым и Денисом Шимановским - вместе с сотрудниками вышли на поле. Никаких галстуков и статусов - только честная, азартная борьба и спортивный кураж. Мы хотели на личном примере показать: здоровый образ жизни - это не обязанность, а настоящий драйв, энергия и отличное настроение, - рассказал министр спорта ДНР Максим Швец.

Он добавил, что такой турнир в будущем хотят сделать регулярным и с участием всех Министерств.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий приняли участие в чемпионате ДНР по нардам.

