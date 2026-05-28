Мастер спорта по армрестлингу провел занятие для сотрудников СК России по ДНР

Мастер спорта по армрестлингу Иван Савенков провел занятие для сотрудников СК России по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе занятия были разобраны ключевые аспекты техники борьбы на руках, правила проведения поединков, а также эффективные методики развития силы хвата и выносливости. Особое внимание уделялось тактической подготовке и психологическому настрою перед схваткой, - рассказали в пресс-службе.

Также перед следователями выступил многократный Чемпион России по гиревому спорту, Председатель Федерации гиревого спорта ДНР Богдан Дрожин. Он поделился своим опытом достижения высоких спортивных результатов, рассказал о важности дисциплины, регулярных тренировок и силе воли как в спорте, так и в служебной деятельности.

Ранее сообщалось, что российский боксер Костя Цзю побывал в Донецкой Народной Республике и провел мастер-класс для юных боксеров.

