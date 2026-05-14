В Мариуполе для школьников провели занятие по инженерной подготовке. Фото: Росгвардия

В Мариуполе для школьников провели показательное занятие по инженерной подготовке. Детям показали средства индивидуальной бронезащиты и продемонстрировали, как работает миноискатель. В школе Амвросиевского района спецназ рассказал детям о героях спецоперации. В Новоазовском округе офицеры встретились со старшеклассниками и посоветовали, в какие военные вузы можно поступать.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в Розовской школе Новоазовского округа занятия по военному делу стали регулярными. Там учатся юнармейцы - давние друзья росгвардейцев. Их команда входит в число лучших в Донецкой Народной Республике по стрелковой подготовке.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя на улице 9-й Авиадивизии строители восстановили многоэтажный дом. Там выполнили комплексное обновление основных конструктивных элементов, отремонтировали кровлю, обновили оконные и дверные блоки.

