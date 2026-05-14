В Мариуполе прошел третий инженерный фестиваль «На крыльях науки – 2026».

В Мариуполе прошел третий инженерный фестиваль «На крыльях науки – 2026», который объединил более 25 образовательных учреждений: детские сады, школы, ведущие ВУЗы юга России. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Участники фестиваля показали свои знания и умения по сборке и управлению дронами, робототехнике и фиджитал-спорту.

- Третий год подряд фестиваль «На крыльях науки» не только демонстрирует достижения в сфере инженерного образования, но и становится профориентационной площадкой для школьников и студентов, где они могут получить ценные рекомендации от педагогов и представителей предприятий страны, активизировать свой инженерный потенциал, чтобы в перспективе войти в кадровый резерв самых высокотехнологичных отраслей экономики России, - рассказал Кольцов.

Ранее сообщалось, что в Донецком Доме молодежи «30/09» прошла форсайт-сессия по развитию беспилотных систем.

