Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

Делегация Донецкой Народной Республики вернулась с масштабного и яркого события. 30 студентов из ведущих вузов региона представили родной край на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярском крае. Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

Там добавили, что впервые с 2018 года танцевальная сборная ДНР в количестве 19 человек выступила на закрытии фестиваля.

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

– Смело хочу сказать, что нам есть чем гордиться! Наши ребята показали высочайший уровень подготовки, но главное, что покоряет всех зрителей и экспертов, – это ваша искренность. Я знаю, как сильно вас поддерживали делегации других регионов. Я знаю, что за каждым выступлением стоят бессонные ночи репетиций, поддержка друзей и наставников. Спасибо вам за то, что несете культуру в массы и так активно развиваете творческий потенциал нашего региона, – обратился к ребятам министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Несколько участников фестиваля из ДНР привезли с собой награды. Студентка ДонГМУ Виктория Мумрова стала лауреатом 2 степени в вокальном направлении, студентка ДонГМУ Эвелина Клыкова получила спецприз «За творческий потенциал» за авторскую песню «Кровь на Донбассе», а студентка ДонНАСА Анастасия Зинченко получила спецприз «За работу с артистами» в направлении «Видео».

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

– К этому фестивалю мы готовились очень долго, тщательно подбирали состав делегации. Все ее участники – это участники и победители фестиваля «Студенческая весна Донбасса» 2026 года. Все они достойно себя показали на республиканской сцене, и мы вместе с командой организаторов и постановщиков работали над созданием номеров. Студвесна в целом – это не только победы, это скорее о том, как студенты из разных регионов, с разными мнениями, с разным видением и опытом демонстрируют свои силы и таланты, смотрят, чем занимаются их сверстники со всей страны, перенимают опыт друг у друга, общаются, – сказала руководитель делегации Дарья Тиевская.

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

Ребята из ДНР приняли участие в «Российской студенческой весне». Фото: Минмол ДНР

Каждый остался доволен участием в таком зрелищном мероприятии. Ребята признаются, что это была их мечта, и они рады не только победам, но и тому, что стали частью фестиваля.

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