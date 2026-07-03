Лицеист из ДНР дважды пробился в финал конкурса «Большие вызовы» в «Сириусе». Фото: Министерство образования и науки ДНР

Республика активно интегрируется в единое научно-технологическое и образовательное пространство РФ, что является ключевым приоритетом для региона. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в ДНР выстраивается системная работа по поиску и сопровождению талантливых школьников. Как сообщили в Министерстве образования и науки региона, главная задача - предоставить учащимся равные возможности для работы в передовых лабораториях под руководством высококлассных наставников в рамках общего производственно-образовательного контура страны.

Примером успешной интеграции служит Международный конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», проходящий на федеральной территории «Сириус» и объединивший более 400 школьников из России и Казахстана. Донецкую Народную Республику на конкурсе достойно представил учащийся Республиканского лицея-интерната «Эрудит» Олег Радченко. Он стал единственным финалистом от региона, который уже дважды дошел до этапа очной защиты своих проектов на площадке «Сириуса».

Лицеист из ДНР дважды пробился в финал конкурса «Большие вызовы» в «Сириусе». Фото: Министерство образования и науки ДНР

В течение 24 дней участники смены работают над 76 практическими проектами по 11 направлениям, которые соответствуют Стратегии научно-технологического развития РФ. Задания для юных исследователей подготовлены флагманами отечественной индустрии и науки, включая госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», Курчатовский институт, НТУ «Сириус» и другие инновационные центры. Это дает талантливым ребятам возможность получить уникальную экспертизу от ведущих специалистов страны.

Региональные педагоги и профильные специалисты нацелены на долгосрочный результат, ведь участие в подобных программах открывает для школьников широкие карьерные перспективы. Финалисты конкурса в дальнейшем получают возможность проходить стажировки, сотрудничать с индустриальными партнерами и становиться соавторами научных работ.

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