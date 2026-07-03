В морском порту Мариуполя увеличат производственные мощности Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина состоялось первое заседание Морского совета Донецкой Народной Республики, которое возглавил Председатель Правительства региона Андрей Чертков. В состав нового совещательного органа вошли ключевые фигуры транспортной отрасли, включая советника Главы Республики Игоря Фомина, министра транспорта ДНР Александра Бондаренко, его заместителя, а также руководство Мариупольского порта и представителей профильных ведомств Ростовской области.

Одним из важнейших вопросов повестки дня стало обсуждение планов по развитию межрегионального водного пассажирского сообщения. Участники встречи уделили особое внимание запуску регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ростов-на-Дону - Таганрог - Мариуполь. Этот проект, который ранее уже прорабатывался совместно с коллегами из Ростовской области, призван значительно улучшить транспортную доступность приморских городов и укрепить связи между соседними субъектами Российской Федерации.

Не менее значимым пунктом обсуждения стало наращивание производственных мощностей морского порта Мариуполя. Члены совета подробно рассмотрели текущие этапы и график проведения ремонтных дноуглубительных работ в акватории. Увеличение проходных глубин имеет критическое значение для гавани, так как это позволит порту беспрепятственно принимать и обслуживать крупные грузовые суда с большим дедвейтом, что напрямую повлияет на рост товарооборота.

Подводя итоги встречи, Андрей Чертков подчеркнул высокую важность тесного взаимодействия между региональными властями, соседними субъектами и федеральными структурами. По результатам обсуждения профильным министерствам Республики были даны конкретные поручения по организации оперативного сотрудничества с федеральным центром и Правительством Ростовской области. Главной задачей на ближайшее время определено максимальное ускорение реализации всех утвержденных инфраструктурных и логистических проектов на Азовском море.

- Развитие морской отрасли ДНР имеет стратегическое значение не только для региона, но и для страны в целом, - сообщили в Минтрансе ДНР.

Ранее сообщалось, что над Россией взошел необыкновенно красивый лунный диск. Особенно отчетливо его могли наблюдать жители юга страны. Корреспондент «КП Донецк» запечатлел восход естественного спутника Земли над Мариуполем.

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