«Клубничная» Луна над Мариуполем Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Россией взошел необыкновенно красивый лунный диск. Особенно отчетливо его могли наблюдать жители юга страны. Корреспондент «КП Донецк» запечатлел восход естественного спутника Земли над Мариуполем. Луна показалась над горизонтом около 21:00 и окрасилась в красные тона - поэтому в народе ее называют «клубничной»: в Северном полушарии сейчас разгар сбора этой ягоды.

«Клубничная» Луна над Мариуполем Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Клубничная» Луна над Мариуполем Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Луна зайдет за горизонт над ДНР примерно в половине четвертого утра. Таким образом, в этом году время ее видимости над горизонтом составит всего шесть с половиной часов.

Интересный факт: это полнолуние - почти исключительно «южное». Север нашей страны - например, Архангельск или Мурманск, - Луну не увидит вовсе. А жители Санкт Петербурга станут свидетелями «чиркающей Луны»: она лишь коснется горизонта и тут же скроется за ним.

«Клубничная» Луна над Мариуполем Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Клубничная» Луна над Мариуполем Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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