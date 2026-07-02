Сотни пернатых облюбовали Кривую косу в ДНР. Фото: Минприроды ДНР

Кривая коса стала настоящим островом для птиц. Это место облюбовали сотни пернатых. Теперь они полноправные хозяева на этом небольшом и живописном участке суши.

Как сообщили в Министерстве природы и экологии ДНР, сотрудники отдела науки ГБУ БР «Меотида» Сергей Чимбаровский и Наталья Фесенко провели плановые учёты гнездования птиц. Результаты впечатляют.

Сотни пернатых облюбовали Кривую косу в ДНР. Фото: Минприроды ДНР

– 700 пар крачки (210 пар речной и 490 пестроносой) облюбовали эту территорию для выведения потомства. 14 пар редкой малой крачки также успешно загнездились в текущем году, – рассказали в Минприроды ДНР.

Орнитологи зафиксировали и присутствие других редких видов, занесенных в Красную книгу: 21 пеликан, одна шилоклювка. В акватории также замечены 12 особей серой цапли.

Сотни пернатых облюбовали Кривую косу в ДНР. Фото: Минприроды ДНР

Причина такого ажиотажа, по словам орнитологов, кроется в недавних изменениях ландшафта.

– Причина такого ажиотажа кроется в недавних изменениях ландшафта. Образовавшаяся промоина создала настоящий природный феномен – обособленный птичий остров. Этот новый участок суши стал идеальным и безопасным домом для водоплавающих птиц, которые массово заселили его, – рассказали в Минприроды ДНР.

В ведомстве напомнили, что контроль за популяциями диких птиц и создание условий для их роста является одной из целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Сотни пернатых облюбовали Кривую косу в ДНР. Фото: Минприроды ДНР

Специалисты продолжают наблюдать за этой молодой экосистемой, сформировавшейся на Кривой косе.

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