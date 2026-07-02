Донецкий приют забрал к себе нутрию, которую обнаружили на улицах города

Донецкий приют «Пиф» забрал к себе нутрию, которую на улицах города обнаружили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе приюта для животных.
- Конечно, решение его забрать мы принимали, основательно подготовившись. Еще до его поимки мы разработали план и нашли, куда его деть, чтобы помочь, а не просто забрать, - признались в Донецком приюте.
При этом там добавили, что появление нутрии влечет определению нагрузку на приют.
Ранее сообщалось, что волк Улик из Донецка теперь обрел новую жизнь. Молодого, хромающего волка в донецком микрорайоне Гладковка видели во многих местах. Он подходил то к одному дому, то к другому, потом прятался на шахтном терриконе. Изголодался, но подойти ближе к людям боялся. Животные забрал приют «Чертог волка». Это первое и пока единственное в России учреждение, созданное специально для волков.
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