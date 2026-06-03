Дикие звери в городах ДНР: Донецкий биолог пояснил, почему их видят все чаще и исходит ли от них опасность

Таких шакалов видят в ДНР. Фото: Минприроды ДНР

Дончане массово делятся фотографиями диких животных. Белки уже буквально живут на внутридворовых газопроводах - не ночуют, но путешествуют по ним в поисках пищи без риска встретиться с котами или собаками. Пернатые хищники без страха поедают пойманную мышь прямо на карнизе многоэтажного дома, чему была свидетелем корреспондент «Комсомолки».

А вот волки — другое дело. Зимой видели хищника на донецком кладбище «Донецкое море», совсем недавно — в микрорайоне Широком прямо на улице.

«КП Донецк» в эксклюзивном интервью с министром природных ресурсов и экологии ДНР Алексеем Шебалковым уточнили, как видят экологи эту проблему.

Животные ищут спокойную жизнь

- Животный мир сейчас активно размножается, потому что линия боевого соприкосновения уходит все дальше, все меньше факторов беспокойства для дикого зверя и птицы. При этом, конечно же, официальной охоты еще на территории Республики нет. Дикие животные это быстро понимают, - пояснил министр Алексей Шебалков.

На территории ДНР выдаются охотничьи билеты, но пройтись с ружьем или винтовкой по нашим угодьям не получится.

- Все-таки особое положение объявлено на территории Республики. У нас охота небезопасна для самих охотников. Мы понимаем, что у нас много взрывоопасных предметов на сельхозугодьях, а в лесах их еще больше. И тяжелее их там увидеть и найти, - пояснил министр.

К опасным зверям примут меры

Однако это не означает, что какой-то агрессивный — контуженный или травмированный волк — не будет изъят из природы.

- Со стороны министерства уделяется особое внимание к обращениям граждан и муниципалитетов Республики на то, что местные жители часто встречаются с такими дикими животными, как волк, лиса. Появился шакал, которого раньше у нас не было, а сейчас достаточно много развелось. И мы с привлечением местных охотников проводим так называемые регуляционные мероприятия. То есть мы регулируем численность данных диких животных для того, чтобы они в том количестве, в котором они есть, не наносили вред местным жителям, - рассказал Шебалков.

Лесники, егеря, охотоведы пристально следят за ситуацией. В городах в случаях реальных нападений хищников могут подключаться подразделения МВД ДНР. Правда, пока известно только о таких случаях в зоопарках при кормлении и чистке клеток хищников.

- Я могу всех успокоить - мероприятия проводятся на регулярной основе. И я оцениваю нашу деятельность как довольно успешную. В ДНР идет работа над восстановлением лесных насаждений, это часть национального проекта «Экологическое благополучие». Мы работаем над контролируемым увеличением численности диких животных, это поручение Главы ДНР Дениса Пушилина. Речь, на данном этапе, идет о разведении фазанов, оленей и кабанов. Когда молодые животные подрастут, их выпустят в дикую природу. Если кто-то из них станет представлять угрозу, его изымут из природы, - заключил министр.

Фазаны давно потянулись к людям, в Донецке их видят в парках, скверах. Фото: Минприроды РФ

Так ли страшен серый волк

У донецкого кандидата биологических наук Владимира Еремеева по воду волков на улицах есть свои соображения.

- Возникнет угроза для взрослых и детей, если серые хищники станут бродить по нашим улицам полноценными сформированными стаями. Никаких признаков этого нет. Вышедшее из природы одинокое животные стрессировано, боится города, его звуков и запахов. Оно опасно, если к нему отнесутся как к собаке — попробуют погладить, дать корм прямо в пасть. Может атаковать и серьезно покалечить. В других случаях это просто диковинка, проявление дикой природы вокруг нас, - поясняет биолог.

Однако некоторые визитеры должны вызывать настороженность.

- Лисицы бродят по набережной Кальмиуса, парка и скверам как у себя дома, добрые персонажи мультиков. Вот только они охотятся на грызунов, которые легко становятся переносчиком бешенства. Недавно в Казахстане бешеная лисица загнала продавщицу АЗС на крышу будки. Укусила и намеревалась буквально загрызть. Если бы той не удалось столкнуть бешеного хищника вниз, случилась бы ужасная история, - предупреждает Еремеев.

Он напоминает что бешеное животное странно себя ведет: идет как на ходулях, шатается, из пасти может течь пена. Ничего не боится, ищет встречи с людьми. При виде такого существа, следует звонить в МЧС.

Конечно, и волк, и безхозяйные собаки также переносят бешенство.

- Просто нужно помнить, что волков у нас мало, а бесхозяйных и бродячих собак великое множество. Кстати, бешенством может заразиться и прикормленный котик. Лисицы крайне активны, поскольку много грызунов, которым коты и кошки не уделяют внимания — зачем, если сердобольный опекун принесет каждый день еду. Если же волк действительно агрессивен, следует звонить в Минприроды ДНР и объяснять ситуацию. Меры будут приняты, - уверил Еремеев.

Отдельно Владимир Еремеев остановился на шакалах — недавних вселенцев на Донбасс.

- Ушли они также от боевых действий с Балкан, Закавказья. Адаптировались - все псовые, как волки, так и шакалы - хорошо приспосабливается. Падальщик, людей избегает. В случае бешенства, как и все звери, опасен. Официально случаев нападений на людей в наших краях нет, - говорит ученый.

С волком его спутать можно, но сложно, он скорее похож на потрепанную жизнью без хозяина собаку.

- Вы его не заметите, а он вас учует и рассмотрит. А потом уйдет. Но, если мы говорим о селе, где есть скотомогильник, где зарывали погибшее поголовье птицы с птицефабрики, тут он может и броски сделать. Он думает, что вы угрожаете его еде. В городе такое может быть разве что на бытовом полигоне отходов, но такие случаи мне не известны, - говорит Еремеев.

Донецкие охотоведы всегда начеку

- Многие дикие животные, в первую очередь лисы и волки, могут переносить опасные для человека заболевания, и на первом месте здесь бешенство. Ну а для сельского населения, которое держат домашних свиней, всегда существует угроза вспышки АЧС – африканской чумы свиней. Так что ситуацию в дикой природе нужно тщательно контролировать, - резюмировал Шебалков.

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