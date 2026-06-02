Отремонтируют, модернизируют и запустят: После освобождения территории ДНР от ВСУ канал Северский Донец - Донбасс будет возрожден

Подпорная дамба на Северском Донце. Фото: Минстрой ДНР

Канал Северский Донец - Донбасс всегда был целью обстрелов ВСУ. С самого начала агрессии Украины против Донбасса ведется его систематическое уничтожение. Старожилы нашего края помнят времена, когда строился канал и вода перестала быть дефицитом. Столько надежд на него возлагалось не только на заводах, но и в каждом доме, каждой семье. Теперь они говорят, что сердце кровью обливается, когда узнают об очередных разрушениях канала со стороны украинских боевиков.

Но мы не были бы закаленными дончанами, если бы не жили надеждой.

В ДНР, как пояснил «КП Донецк» министр природных ресурсов и экологии Алексей Шебалков, внимательно следят за состоянием полуразрушенного канала и планируют его восстановление.

Готовы дать вторую жизнь

- Уже сейчас активно делаются проработки по ремонту канала. Как только мы освободим Славянск, Райгородок (контроль над плотиной в этом поселке необходим для нормальной работы канала), ремонтные бригады тут же приступят к работе, будут привлечены лучшие специалисты, - отметил Алексей Шебалков.

Впрочем, непростым ремонтом дело может и не ограничиться.

Главная водная артерия Донбасса. Фото: «Вода Донбасса»

- К сожалению, враг попросту уничтожает нашу инфраструктуру, которая была связана с забором воды с Северского Донца и подачей по каналу на освобожденную территории ДНР. Поэтому еще предстоит дать оценки уровню ущерба, но уже сейчас понятно, что он огромен. Восстановление канала повлечет за собой улучшение состояние природных водоемов — воды станет больше. Это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», - рассказал министр.

Как только позволят соображения безопасности, специалисты, в том числе от Минприроды ДНР, начнут осмотр того, что осталось от одного из грандиозных сооружений в Донбассе.

- В Республике есть специалисты, которые знают, что нужно делать, понимают, какое время займут строительно-восстановительные работы. По поручению Главы Республики Дениса Пушилина все наши ведомства готовы присылать ремонтные бригады, уже идет подбор кадров. Более того, закуплено специальное оборудование российского производства для того, чтобы не ждать момента освобождения с пустыми руками, - пояснил Шебалков.

Главный способ побороть дефицит воды

Построенный в конце пятидесятых годов канал Северский Донец - Донбасс стал ответом на дефицит воды в степном Донбассе.

- Вода у нас есть, я говорю о подземных водах, но зачастую она соленая. В некоторых пробах, которые делала наша лаборатория, цифры просто пугали. Такую воду нельзя использовать, даже чтобы огород полить, - поясняет кандидат физико-математических наук Станислав Малышев.

Он напоминает, что в регионе есть и артезианская вода нормального качества.

- Проблема в том, что ее хватит для нужд населения, а для металлургии — уже нет. Для развития экономики промышленного региона нужны каналы, - пояснил ученый.

Канал Северский Донец-Донбасс — сложное гидротехническое сооружение.

- Он энергетического типа - так называются каналы, когда движение воды по нему обеспечивается не за счёт естественного перепада высот, а с помощью насосных станций.

Когда в середине XX века Донбасс столкнулся с острой нехваткой пресной воды на фоне колоссального роста промышленного производства чугуна и стали, а также химпрома, потребовалось очень много воды. Канал строили всем СССР и назвали стройкой века.

- Интенсивное промышленное развитие региона: шахты, металлургические и химические заводы требовали огромных объёмов воды. Масштабная стройка стала одной из крупнейших в регионе. И когда она была закончена в 1959 году, Донбасс получил «второе дыхание» - не только как угольная, но и одна из металлургических кузниц страны, - пояснил Малышев.

Длина канала 132 километра. До агрессии ВСУ против Донбасса, несколько мощных станций последовательно поднимали воду на общую высоту около 100 м. Пять насосных станций, и сам канал — это не только забетонированное русло, но и акведуки и дюкеры (это особый участок инженерной системы, который позволяет трубопроводам пересекать естественные или искусственные препятствия) в местах пересечения с реками и дорогами. Были построены резервуары и регулирующие сооружения для сглаживания пиковых нагрузок.

- Оборудование насосных станций уникально, оно выполнялось по специальному заказу, - рассказал главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый. - Один насосный агрегат высотой как трехэтажное здание. Таких агрегатов по 9 на каждом подъеме. Оборудование массивное, сложное, оно полностью интегрировано в железобетонные конструкции. Насосы несъемные, так что восстановление будет не простым, - рассказал Сергей Мокрый.

Когда, в начале шестидесятых, Донбасс получил всю необходимую воду, это было по-настоящему всенародной событие.

- Как только строительство завершилось, промышленность получила стабильное водоснабжение. Это и позволило развивать металлургию, коксохимию и другие отрасли. Сельское хозяйство получило дополнительные ресурсы для орошения. Экологическая ситуация улучшилась за счет снижения нагрузки на местные водоёмы, - поясняет Малышев.

После распада СССР потребление воды промышленностью снизилось, но роль гидротехнического сооружения оставалась важной.

- Канал стабильно давал сильные течи, но даже и тогда он помогал природе. Возникали стихийные водоемы, где водилась рыба, селились утки. Пусть это не соответствовало задумкам архитекторов канал, но хоть немного помогало природе в нашем промышленно насыщенном регионе. Конечно, после глобальной реконструкции таких утечек не будет, но и защита природы теперь в ДНР ведется по современным российским стандартам, - рассказал ученый.

Хронология строительства и модернизации

1952–1954 — проектирование канала энергетического типа (с насосным подъёмом воды).

9 августа 1955 — торжественное начало строительства.

1957 — строительство Оскольского водохранилища на реке Оскол (притоке Северского Донца) для регулирования стока в засушливые периоды.

1958 — завершение строительства.

1979 — первая крупная реконструкция и расширение канала, что увеличило его пропускную способность.

2012 — ремонт аварийного участка около Горловки (около 2 км) без перекрытия русла, с привлечением водолазов.

2014 — повреждения гидротехнических сооружений в ходе боевых действий и начало водяного кризиса в ДНР.

