Бурение скважин и изучение шахтных вод: Как борются с водным кризисом в ДНР

Министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Водный кризис в ДНР успешно решается на местном уровне, благодаря помощи всей России. Самое главное — найти источники воды, ведь канал «Северский Донец-Донбасс» разрушен обстрелами ВСУ.

Задача стоит найти крупные и локальные месторождения воды. Об этом в эксклюзивном интервью «КП Донецк» заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Работают специалисты из нескольких федеральных учреждений

- У нас скважины бурят по линии МЧС Российской Федерации, Министерства обороны и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. У всех поставлены разные задачи, - пояснил министр.

Так перед российскими Минприроды и МЧС стоит задача найти крупные месторождения воды для того, чтобы за ее счет можно было обеспечить крупные городские агломерации. Инженеры Министерства обороны РФ делают скважины локального характера, которые необходимы для обеспечения местного населения.

- Работы продолжаются, с корректировкой на обстрелы ВСУ, которые вынуждают рабочих принимать меры предосторожности, и погодные условия. Результаты, я думаю, уже будут известны в ближайшее время. И данные результаты этих работ будут переданы Главе Республики, Правительству для принятия соответствующих организационных решений, - отметил Алексей Шебалков.

Военные инженеры активно бурят скважины

В Минобороны РФ рассказали, что для решения проблемы с водоснабжением была сформирована сводная группировка инженерных войск, в состав которой вошли 17 расчетов передвижных буровых установок ПБУ-100. Военные инженеры по запросам органов местного самоуправления уже оборудовали 108 скважин.

- Процесс включает несколько этапов: специалисты определяют место бурения с помощью спецоборудования и поднимают грунтовые воды на поверхность компрессорной установкой. После завершения работ проверяется качество воды и в последующем ее подают населению, - рассказал министр.

Шахтные воды остаются в центре внимания

- По поводу шахтных вод ситуация такова. Правительство РФ, Академия наук, профильные институты объединились, чтобы научится максимально эффективно использовать шахтные воды, - говорит Алексей Шебалков. - Прежде всего, анализируют безопасность использования шахтной воды и эффективность методов очистки. Вторая проблема, что делать с теми остатками, с тем рассолом, который остается после очистки воды.

Этот раствор представляет собой концентрат солей различных химических элементов. Часть из них — ценное сырье, но извлечь их из раствора непросто. Опять же, будут достаточно токсичные отходы процесса.

- Пока однозначного решения нет, прорабатываются разные варианты. Это же не очистка воды из колодца, набрал и профильтровал. Нужна промышленная очистка, потому что шахтных вод достаточно много в Республике и их нужно использовать максимально полно. Мы не ставим цель получить питьевую, а лишь безопасную техническую воду. В теории, шахтную воду можно очистить всю. И это полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», - говорит Шебалков.

Многое упирается не в научные, а в финансовые проблемы.

- Системы обратного осмоса и все остальное оборудование дорого стоит, как и реактивы. Мы же говорим не о тысячах литрах, а о сотнях тысяч кубометров воды. И опять-таки, мы не должны забывать об экологии. Переработка и очистка шахтных вод не должна нанести вред окружающей среде , - пояснил Алексей Шебалков.

