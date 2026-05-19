В ДНР реализуется инвестпроект по извлечению угля из терриконов

В Донецкой Народной Республике реализуется инвестиционный проект по извлечению угля из терриконов. Эту непростую работу выполняет мобильная пневматическая установка сепарации «СЕПАИР», способная работать под открытым небом без капитальных сооружений. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

- Переработка терриконов позволит вернуть в хозяйственный оборот значительные земельные площади, которые сейчас заняты породными отвалами. Эти земли смогут быть использованы для реализации новых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике и других отраслях экономики региона, - рассказали в пресс-службе Корпорации.

Там добавили, что специалисты лично убедились в работоспособности и эффективности технологии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике появится уникальный завод по производству картриджей для гемодиализа. Он станет единственным такого рода предприятием в России.

