Первое в России: В ДНР запустят предприятие по производству картриджей для гемодиализа

В Донецкой Народной Республике появится уникальный завод картриджей для гемодиализа. Он станет единственным такого рода предприятием в России. Об этом на оперативном совещании с Главой ДНР Денисом Пушилиным рассказал министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян.

– В ближайшее время, уже в июне текущего года, планируем запустить еще один уникальный проект – это единственное предприятие в Российской Федерации по производству импортозамещающей продукции. Речь идет о картриджах для гемодиализа, – рассказал Малхасян.

Он добавил, что также продолжается взаимодействие с предприятием «Донспецмаш», которое специализируется на производстве каркасных автобусов и спецтехники. Компания начала свою работу в Республике совсем недавно.

– Для нас это новая отрасль, и здесь мы видим точки роста, – сказал Малхасян.

Ранее сообщалось, что между Донецкой Народной Республикой и Татарстаном подписано соглашение, в рамках которого стороны будут совместными усилиями развивать промышленность.

