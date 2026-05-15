Какие соглашения были достигнуты для ДНР на Международном экономическом форуме в Казани

ДНР достигла важных договоренностей на Международном экономическом форуме в Казани. Фото: Корпорация развития Донбасса

Донецкая Народная Республика продолжает принимать участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который стартовал 12 мая 2026 года. На его площадке для региона были достигнуты несколько важных соглашений.

Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Донбасса, ДНР и Татарстан теперь вместе будут развивать промышленность. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян и его коллега из Татарстана Олег Коробченко.

ДНР достигла важных договоренностей на Международном экономическом форуме в Казани. Фото: Корпорация развития Донбасса

– Мы в рамках соглашения договорились развивать наши отношения, развивать наше торгово-экономическое сотрудничество, реализовывать наши совместные проекты. Мы обсудили ряд направлений, которые помогут нам укрепить наше сотрудничество. Это и область судостроения, и машиностроение. Реализация таких проектов позволит еще раз укрепить тот промышленный потенциал, который имеется в Донецкой Народной Республике, – рассказал Малхасян.

Особое внимание стороны уделили совместному развитию индустриальных парков. Для ДНР это действительно важное направление. Как пояснил Малхасян, это связано с тем, что Республика активно привлекает инвесторов и предоставляет возможности для их размещения на заданных площадках.

ДНР достигла важных договоренностей на Международном экономическом форуме в Казани. Фото: Корпорация развития Донбасса

Также Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью ТАСС, что в донецком регионе заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники. На форуме было заключено соответствующее соглашение, которое позволит инвестору расширить пул возможностей.

– Касаемо заключаемых соглашений, как минимум несколько соглашений запланировано на полях форума, возможно, будет больше. Одно из таких соглашений – это «Донспецмаш» – производство каркасных автобусов, а также специальной техники, которая востребована у нас в регионе и в плане энергетики, и в плане ЖКХ, и, естественно, если есть запрос, то, конечно, должно появляться и предложение, – рассказал Пушилин.

Также на Международном экономическом форуме было подписано соглашение между Центром «Мой бизнес» в ДНР и Университетом Иннополис.

ДНР достигла важных договоренностей на Международном экономическом форуме в Казани. Фото: Корпорация развития Донбасса

Стороны договорились объединить усилия в развитии образовательных и просветительских программ, цифровой экономики и технологического предпринимательства, искусственного интеллекта, анализа данных и информационной безопасности, подготовки управленческих кадров для цифровой трансформации.

Работа форума продолжается, его завершение запланировано на 17 мая.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интерактивная фотобудка с ИИ вызвала ажиотаж на стенде ДНР в Казани

Стенд ДНР представлен на XVII Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» (подробнее)