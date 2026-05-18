Чукотка разработала план «Три ключа» для Дебальцево

Чукотка помогает Дебальцево. Фото: ТГ-канал губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова

Ровно три года назад Чукотка взяла шефство над Дебальцево. В Ассоциации «Совет муниципальных образований ДНР» (ВАРМСУ «СМО ДНР») рассказали о самых заметных преображениях в городском округе.

– В 2023 году были отремонтированы кровли шести многоквартирных домов. В 2024 году работы расширились. Восстановлены 9 трансформаторных подстанций, канализационно-очистные сооружения, проложено 6,5 км электрических сетей, обновлены еще две кровли. Восстановлена насосная станция и построена новая фильтровальная станция. Всего в 2024 году восстановлено 17 объектов, – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 2025 год стал рекордным по восстановительным работам. Специалисты из региона-шефа завершили ремонт на 25 объектах, хотя изначально в планах было 13.

– Отремонтированы кровли 20 многоквартирных домов, установлены две новые трансформаторные подстанции. Начаты капитальные ремонты амбулатории и здания сельсовета. Восстановлен памятник «Братская могила советских воинов», – рассказали в пресс-службе.

В 2026 году работы продолжаются. Чукотка создала специальный план «Три ключа», который предусматривает восстановление резервуаров чистой воды, внутреннюю отделку амбулатории и здания сельсовета. По этим трем направлениям работы планируют завершить до конца текущего года.

– Чукотский округ также организует отдых детей в оздоровительных лагерях и оказывает адресную поддержку ветеранам, – говорится в сообщении ВАРМСУ «СМО ДНР».

Кроме того, регион-шеф помогает жителям Дебальцево с водой. В 2025 году в город доставили более 70 тонн питьевой воды.

