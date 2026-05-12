«Ключевой принцип - учет мнения каждого»: В Минстрое России обсудили актуальные вопросы развития ДНР

В Минстрое России обсудили актуальные вопросы развития ДНР. Фото: Минстрой России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным, в рамках которой стороны обсудили актуальные вопросы развития Донецкой Народной Республики. В рабочей встречи также принял участие сенатор РФ Александр Волошин.

- Минстрой России и представители Донецкой Народной Республики на постоянной основе взаимодействуют по вопросам водоснабжения и подготовки к отопительному сезону. Для устранения аварий на водоводах сформированы специализированные бригады, которые участвуют в плановых тренировках по реагированию на чрезвычайные ситуации. В настоящее время в ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работах на территории ДНР задействованы 26 регионов-шефов и 6 организаций, - рассказали в Минстрой России.

Также Файзуллин и Пушилин рассмотрели темпы строительства.

- Особое внимание уделили инвестиционному строительству: ведется системная работа по ревизии и вовлечению земельных участков в оборот. Для повышения доступности жилья в ДНР действует льготная ипотека под 2 %, также отмечен высокий потенциал развития частного домостроения, - рассказали в Министерстве.

Затронули также вопросы прохождение осенне-зимнего периода. Отопительный сезон успешно завершился во всех городах Республики. В настоящее время ведется подготовка к следующему отопительному сезону 2026-2027 годов.

Немаловажным вопросом для ДНР является и благоустройство территорий. Регион участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого проходит Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства.

- От ДНР на голосование вынесено более 150 территорий из 20 муниципалитетов. Больше всего предложений поступило от жителей Харцызского и Волновахского округов. На сегодняшний день уже проголосовали более 63 тыс. жителей республики. Ключевой принцип - учет мнения каждого, - рассказали в Минстрое России.

А еще Файзуллин поздравил жителей ДНР с прошедшим накануне Днем Республики и пожелал благополучия, процветания и успехов региону.

