Дмитрий Чернышенко встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: Правительство России

В ходе рабочей поездки в ДНР заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с Главой Республики Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы развития в регионе образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма. Об этом сообщили в Правительстве России.

Дмитрий Чернышенко встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: Правительство России

- Вузы и колледжи активно готовят кадры по востребованным для региона специальностям, которые нужны республике. У вас создано 5 кластеров «Профессионалитета» нацпроекта «Молодежь и дети», регион заявился еще на 3 кластера, - рассказал Чернышенко.

Особое внимание он уделил предстоящей летней оздоровительной кампании для юных жителей Республики. Школьники смогут отдохнуть во всех детских центрах страны, а в самой ДНР будет работать 527 досуговых площадок.

Дмитрий Чернышенко встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: Правительство России

Пушилин в свою очередь подчеркнул, что развитие учебных организаций видно в каждом городе ДНР.

- У нас идут ремонты не только текущие, а это и капитальные ремонты объектов – наших учебных заведений. Причем сразу мы здесь видим высокие российские стандарты, а это на порядок отличается от того, что у нас было, - рассказал Глава Республики.

Также Чернышенко добавил, что в донецком регионе работает более двух десятков молодежных лабораторий. Научная деятельность в целом получает поддержку в виде грантов Российского научного фонда.

Дмитрий Чернышенко встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: Правительство России

Дмитрий Чернышенко встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: Правительство России

А еще ДНР дважды становилась победителем в конкурсе «Регион для молодых». В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» регион привлек порядка 200 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры.

Дмитрий Чернышенко также поблагодарил Дениса Пушилина за работу в спортивной сфере. На сегодняшний день в регионе восстанавливают объекты спорта, открыты шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой маршрут по знаковым местам Республики: Какие объекты проинспектировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ДНР

Дмитрий Чернышенко вручил образовательным организациям ДНР сертификаты на закупку оборудования (подробнее)