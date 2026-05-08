Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне с рабочим визитом в Донецкой Народной Республике побывал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он оценил образовательную, молодежную, спортивную и туристическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Правительстве России.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Сначала Чернышенко отправился в Дом молодежи «30/09» в Донецке. Он поприветствовал участников спортивно-патриотического форума организации «Народная дружина» и проекта «Донбасс.Карьера».

- Мы будем выполнять поручения Президента Владимира Владимировича Путина и создавать условия, чтобы вы могли реализовывать свои многочисленные таланты. Этот центр – самый большой в нашей стране, великолепно оборудованный, - сказал вице-премьер РФ.

Также в столице ДНР Чернышенко посетил ботанический сад, Донецкий врачебно-физкультурный диспансер и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

Затем Зампред Правительства отправил в Макеевку, где побывал в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Чернышенко возложил цветы к мемориалу в память о погибших студентах и сотрудниках, а после чего вручил сотрудникам учебного заведения сертификат на покупку мультимедийного комплекса.

- В следующем году у академии будет юбилей – 80 лет. На ваших плечах – огромная ответственность, чтобы не подвести товарищей, которые навсегда отдали свою жизнь, и тех, кто продолжает бороться, - подчеркнул Чернышенко.

В Волновахе он вручил сертификат на один миллион рублей местному технологическому колледжу. Эти средства будут вложены на покупку учебников и учебно-методических материалов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

В Мариуполе вице-премьер оценил инфраструктуру детского сада №160 «Родничок» и вручил сертификат на закупку средств обучения и воспитания на один миллион рублей.

А еще Чернышенко оценил ход ремонтно-восстановительных работ молодежного центра Мариуполя.

- Республика дважды побеждала в конкурсе «Регион для молодых». В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» она получила порядка 200 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры. Уверен, молодежный центр в Мариуполе станет местом притяжения для ребят, - рассказал Чернышенко.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в ДНР. Фото: Правительство России

И по завершении своей рабочей поездки он побывал на ледовой арене «Мариуполь Айс Центр» и в гостинице «Чайка».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер РФ Чернышенко вручил митрополиту Донецкому богослужебный крест

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко побывал в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка (подробнее)