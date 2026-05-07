Вице-премьер РФ Чернышенко вручил митрополиту Донецкому богослужебный крест. Фото: Донецкая епархия

Зампред Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом побывал в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка, где передал митрополиту Донецкому и Мариупольскому Владимиру богослужебный крест.

- Владыка Владимир познакомил гостей с историей собора, а также рассказал о его внутреннем убранстве и святынях. Дмитрий Чернышенко приложился к иконе Воскресения Христова и возжег свечи, - рассказали в Донецкой епархии.

Там добавили, что митрополит Владимир вручил вице-премьеру икону-складень Воскресения Христова и декоративное пасхальное яйцо - символ торжества жизни и светлой пасхальной радости.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики начинается восстановление Свято-Иверского женского монастыря и Соборной мечети. Две святыни находятся в ранее прифронтовых районах Донецка.

Кроме того, сообщалось, что специалисты из Ямала приступили к восстановлению Свято-Васильевского храма в селе Никольское Волновахского округа.

