Голодный, с больной лапой и боязнью людей: Волк Улик из Донецка теперь обрел новую жизнь

Для Улика началась другая жизнь. Фото: Скриншот видео «ПИФ»

Молодого, хромающего волка в донецком микрорайоне Гладковка видели во многих местах. Он подходил то к одному дому, то к другому, потом прятался на шахтном терриконе. Изголодался, но подойти ближе к людям боялся.

- Это не совсем чистокровный волк, а метис, - говорит директор приюта для бездомных животных «ПИФ» Юлия Небаба. - Это волкособак — смесь волка и собаки. Скорее всего, Улика приобрели в свое время для забавы. Мол, показать гостям диковинку — дикого зверя. А потом выбросили на улицу, и он попал под машину, повредил лапку.

Далее для Улика началась другая жизнь.

- Неравнодушные люди заманили его в клетку, привезли к нам, - рассказывает Юлия. - Он прошел карантин, вел себя хорошо. Но у нас нет персонала, который мог бы работать с такими животными. Ухаживая за Уликом, мы искали и новый дом. Им оказался «Чертог волка». 23 июня наш Улик отправился туда.

«Чертог волка» - это первый и пока единственный в России приют, созданный специально для волков, которые пострадали из-за человека. Он появился в 2017 году. Основательница — Анастасия Гайдук, а в развитии проекта активно участвовали её муж Ярослав и сестра Светлана. Он расположен он в Московской области, недалеко от посёлка Мишеронский (примерно в 150–200 километрах от Москвы). Миссия приюта — дать спасенным животным шанс на безопасную и спокойную жизнь. Здесь не разводят волков ради выгоды, все подчинено принципу «как лучше для самого волка».

Среди питомцев есть также «волкособы» - гибриды волка и собаки. Они не смогут вернуться в дикую природу - не умеют охотиться. Задача приюта — создать для них условия, максимально приближенные к естественным: просторные вольеры с деревьями, источник воды, возможность жить в стае. Деятельность приюта, связанная с экологическим просвещением и экотуризмом, соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Ну а спасенный донецкий волкособак — реальный пример того, что в ДНР не остаются в стороне от этой важной инициативы и заботятся о диких животных. Минприроды ДНР ведет учет диких животных и их потомков от скрещивания с домашними особями. Конфликтные особи должны быть изъяты из природы.

Кстати, в интернете появилась информация, что Улик — тот самый волк, которого видели на кладбище «Донецкое море». На самом деле, там видели волчицу, и тоже с поврежденной лапкой. По некоторым данным, у нее есть потомство.

История Улика, надеемся, счастливая. Его переезд — это результат усилий многих неравнодушных людей.

- Специально варили для Улика клетку, нашли грузовую машину с кондиционером, нашли людей, готовых ехать под дронами. В течение недели мы стояли в очередях, чтобы насобирать бензин, - говорит Юлия.

Улик в приюте «ПИФ». Фото: Скриншот видео «ПИФ»

Сам приют «ПИФ» очень нуждается в нашей помощи. Сейчас там проживает порядка 750 собак. Многие поступили травмированными, с линии боевого соприкосновения.

- Мы не принимаем котиков, просто нет условий, - говорит Юлия. - Но люди регулярно их подбрасывают…

Приюту для бездомных животных «ПИФ» нужно все: лекарство, корм, ветошь, пеленки, каши. Сотрудники буквально пашут день и ночь, чтобы доказать: бездушие, жестокость людей остались там, за забором.

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