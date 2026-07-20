В ДНР двое граждан купили поддельные документы для работы. Фото: МВД ДНР

В Горловке полиция возбудила два уголовных дела за использование поддельных документов. Мужчина 1975 года рождения приобрел фальшивое медзаключение для оформления лицензии на охранную деятельность и предъявил его в отдел лицензионно-разрешительной работы. Ранее 47-летняя уроженка Енакиево пыталась устроиться в ту же организацию с поддельной медсправкой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Теперь обоим грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция Тореза задержала ранее судимого жителя Снежного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал у магазина и выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, вмешавшегося в конфликт.

Кроме того, в Докучаевске полиция задержала 45-летнего местного жителя. Он угрожал убийством своей сожительнице во время ссоры. Мужчина схватил металлическую обувную ложку и высказал угрозу.

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