В Красном Лимане ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Организованная оборона украинских боевиков в Красном Лимане сломлена бойцами Вооруженных сил России группировки войск «Запад». Подразделения 25-й армии завершают освобождение города. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, ссылаясь на слова начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В военном ведомстве добавили, что российские войска ведут уничтожение отдельных очагов сопротивления ВСУ в Красном Лимане.

Также бойцы ВС РФ успешно продвигаются в национальном парке «Святые Горы» и уничтожают ВСУ в Святогорске и Щурово.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ленина в Донецкой Народной Республике. Он находится на Добропольском направлении.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили укрытия с живой силой украинских боевиков в Краматорском районе.

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