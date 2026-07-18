Российские войска освободили населенный пункт Ленина в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ленина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают в Министерстве обороны России, передавая слова начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

- На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, - рассказали в военном ведомстве России.

Группировка войск «Центр» продолжает упорные бои.

Ранее сообщалось, что украинские боевики сгенерировали с помощью искусственного интеллекта и опубликовали видео, на котором якобы поднимают флаг в Константиновке Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки.

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