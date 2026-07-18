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НовостиПолитика18 июля 2026 13:50

Боевики ВСУ опубликовали постановочное ИИ-видео поднятия флага в Константиновке

В пресс-службе «Южной» группировки войск рассказали про отличительные черты, где четко видно, что видео ВСУ сгенерировано искусственным интеллектом
Данил АРМЕЕВ
ВС РФ контролируют всю Константиновку. Фото: Минобороны России

ВС РФ контролируют всю Константиновку. Фото: Минобороны России

Украинские боевики сгенерировали с помощью искусственного интеллекта и опубликовали видео, на котором якобы поднимают флаг в Константиновке Донецкой Народной Республики. Материал является фейковым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Южной» группировки войск.

Там рассказали, что выдает использование ИИ в этом видео.

- Черная фигура в окне не размахивает флагом, а дергается; флаг двигается неестественно; трое военнослужащих ВСУ стоят неподвижно, не раскрывая рты во время заявления; военнослужащие ВСУ очень чисто выглядят после боя; качество видео специально занижено, - рассказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова осудила киевский режим за насильственную эвакуацию мирных жителей из Дружковки. Одной из жительниц населенного пункта украинская эвакуационная группа предложила фактически сдаться в плен после того, как она сказала, что хочет в РФ. Соответствующие материалы омбудсмен передаст в ООН и Международный Комитет Красного Креста.

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