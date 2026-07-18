В Донецке росгвардейцы задержали водителя, который чуть не сбил пешеходов. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали водителя в Кировском районе Донецка, который чуть не сбил пешеходов. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

- Находясь на маршруте патрулирования, экипаж заметил иномарку, водитель которой совершил опасный манёвр и выехал на тротуар, - говорится в сообщении пресс-службы.

При проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. В настоящее время он передан полицейским.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали 23-летнего водителя, который устроил опасную погоню с сотрудниками ГИБДД, многократно создавая на дороге аварийные ситуации.

Кроме того, сообщалось, что в Кировском районе Макеевки 19-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил трехлетнего ребенка, который вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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