Когда нарушителя удалось заблокировать, он отказался выходить из машины и оказал физическое сопротивление инспекторам. Фото: МВД по ДНР

В Мариуполе задержали 23-летнего водителя, который устроил опасную погоню с сотрудниками ГИБДД, многократно создавая на дороге аварийные ситуации. Как сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР, нарушителю грозит серьезное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 11 июля в Жовтневом районе города. Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Kia Optima, который неожиданно выехал на полосу встречного движения. Автоинспекторы сразу начали преследование. Однако вместо того, чтобы остановиться, водитель начал стремительно удирать: он проезжал на красный свет, хаотично перестраивался между рядами на высокой скорости без включения поворотников, снова и снова выезжал на встречную полосу.

В Мариуполе пьяный водитель устроил погоню с ГИБДД МВД по ДНР

Вместо того, чтобы остановиться по требованию правоохранителей, нарушитель начал стремительно удирать. Фото: МВД по ДНР

Сотрудники ДПС по громкоговорителю неоднократно требовали от него остановиться, но тот продолжал попытки скрыться. Когда нарушителя все же удалось заблокировать, он отказался выходить из машины и оказал физическое сопротивление инспекторам. В соответствии с законом к нему применили наручники.

После задержания выяснилось, что водитель был пьян. В отношении него составили целый пакет административных материалов - за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, езду без документов, управление в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и за тонировку, не соответствующую техрегламенту. Общая сумма назначенных штрафов составила 90 000 рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - заявили правоохранители.

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