В Мариуполе задержали 23-летнего водителя, который устроил опасную погоню с сотрудниками ГИБДД, многократно создавая на дороге аварийные ситуации. Как сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР, нарушителю грозит серьезное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.
Инцидент произошел 11 июля в Жовтневом районе города. Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Kia Optima, который неожиданно выехал на полосу встречного движения. Автоинспекторы сразу начали преследование. Однако вместо того, чтобы остановиться, водитель начал стремительно удирать: он проезжал на красный свет, хаотично перестраивался между рядами на высокой скорости без включения поворотников, снова и снова выезжал на встречную полосу.
МВД по ДНР
Сотрудники ДПС по громкоговорителю неоднократно требовали от него остановиться, но тот продолжал попытки скрыться. Когда нарушителя все же удалось заблокировать, он отказался выходить из машины и оказал физическое сопротивление инспекторам. В соответствии с законом к нему применили наручники.
После задержания выяснилось, что водитель был пьян. В отношении него составили целый пакет административных материалов - за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, езду без документов, управление в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и за тонировку, не соответствующую техрегламенту. Общая сумма назначенных штрафов составила 90 000 рублей.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - заявили правоохранители.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Харцызском дети на электросамокате выехали на дорогу и столкнулись с машиной
В ДНР за сутки произошел ряд ДТП с участием несовершеннолетних (подробнее)