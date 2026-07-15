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НовостиПроисшествия15 июля 2026 12:40

В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель сбил трехлетнего ребенка

Сбитый в Кировском районе Макеевки ребенок доставлен в больницу с телесными повреждениями
Данил АРМЕЕВ
В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель сбил трехлетнего ребенка. Фото: МВД по ДНР

В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель сбил трехлетнего ребенка. Фото: МВД по ДНР

В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил трехлетнего ребенка, который вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в МВД по ДНР.

Ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость движения.

Ранее сообщалось, что в Центрально-Городском районе Макеевки 29 июня произошла авария, которая унесла жизнь школьника. По предварительным данным МВД по Донецкой Народной Республике, за рулем автомобиля Kia Ceed находился 15-летний подросток. Следуя на большой скорости, он потерял контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

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