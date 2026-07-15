В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель сбил трехлетнего ребенка. Фото: МВД по ДНР

В Кировском районе Макеевки 19-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил трехлетнего ребенка, который вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в МВД по ДНР.

Ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость движения.

Ранее сообщалось, что в Центрально-Городском районе Макеевки 29 июня произошла авария, которая унесла жизнь школьника. По предварительным данным МВД по Донецкой Народной Республике, за рулем автомобиля Kia Ceed находился 15-летний подросток. Следуя на большой скорости, он потерял контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе машина врезалась в автобус, погибли два человека

В ДТП в Мариуполе пострадал подросток (подробнее)