В Макеевке подросток сел за руль автомобиля и стал причиной гибели сверстника

Подросток не справился с управлением: не рассчитал скорость, машину вынесло за пределы дороги, после чего она перевернулась. Фото: МВД по ДНР

В Центрально-Городском районе Макеевки 29 июня произошла авария, которая унесла жизнь школьника. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля Kia Ceed находился 15-летний подросток. Следуя на большой скорости, он потерял контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В момент ДТП на пассажирском сиденье находился его сверстник. От полученных травм подросток скончался на месте.

- В результате ДТП пассажир-сверстник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия, - заявили правоохранители.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.

В Госавтоинспекции призвали родителей строго пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль и не оставлять ключи от машин и мотоциклов в свободном доступе. В ведомстве подчеркивают: это может обернуться непоправимыми последствиями.

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