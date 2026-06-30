В Макеевке подросток сел за руль автомобиля и стал причиной гибели сверстника

В Центрально-Городском районе Макеевки 29 июня произошла авария, которая унесла жизнь школьника. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.
По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля Kia Ceed находился 15-летний подросток. Следуя на большой скорости, он потерял контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В момент ДТП на пассажирском сиденье находился его сверстник. От полученных травм подросток скончался на месте.
- В результате ДТП пассажир-сверстник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия, - заявили правоохранители.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.
В Госавтоинспекции призвали родителей строго пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль и не оставлять ключи от машин и мотоциклов в свободном доступе. В ведомстве подчеркивают: это может обернуться непоправимыми последствиями.
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