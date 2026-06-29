В Мариуполе машина врезалась в автобус, погибли два человека. Фото: МВД ДНР

В Орджоникидзевском районе Мариуполя полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Предварительно, водитель ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий у обочины автобус «Богдан». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, 13-летний подросток госпитализирован.

- По факту ДТП правоохранители проводят проверку, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП. В Приморском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. Один мужчина погиб на месте, второй оказался заблокирован в машине. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали 49-летнего водителя и передали бригаде скорой помощи.

Кроме того, в Мариуполе спасатели помогли 66-летнему мужчине, упавшему в реку Кальчик. Во время прогулки в парке он не заметил края берега и оказался в воде.

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