В Мариуполе спасатели деблокировали водителя из разбитой машины. Фото: МЧС России по ДНР

В Мариуполе сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП. В Приморском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. Один мужчина погиб на месте, второй оказался заблокирован в машине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали 49-летнего водителя и передали бригаде скорой помощи. Для проведения операции задействовали семь специалистов и две единицы техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе спасатели помогли 66-летнему мужчине, упавшему в реку Кальчик. Во время прогулки в парке он не заметил края берега и оказался в воде. Из-за высокого парапета самостоятельно выбраться не смог. Сотрудники МЧС прибыли, спустили лестницу и вытащили мужчину из реки. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег.

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