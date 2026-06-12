В Мариуполе спасатели вытащили из реки Кальчик мужчину, упавшего с берега. Фото: МЧС России по ДНР

В Мариуполе спасатели помогли 66-летнему мужчине, упавшему в реку Кальчик. Во время прогулки в парке он не заметил края берега и оказался в воде. Из-за высокого парапета самостоятельно выбраться не смог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Прохожие вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли, спустили лестницу и вытащили мужчину из реки. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Горловке сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре. Днем в четырехэтажном доме загорелась квартира на третьем этаже. Пламя быстро охватило помещение, дым распространился по этажу, жильцы вызвали пожарных.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег. Аферисты звонили горожанам и требовали «декларировать» средства. Ущерб потерпевшим составил около полутора миллионов рублей.

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